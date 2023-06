Al via il 18/o Festival di poesia totale La Punta della lingua

(ANSA) - ANCONA, 24 GIU - Al via domani, 25 giugno, la 18/a edizione del Festival Internazionale di poesia totale "La punta della lingua", fino al 3 luglio nei comuni di Ancona, Castelfidardo, Filottrano, Offagna, Fabriano e Urbino. Saranno oltre 150 autori e autrici presenti per 35 appuntamenti in 9 giorni, nel programma ideato dai due direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni.

Ricco il cartellone che rispecchia la "mission" del Festival: mettere in scena l'arte versificatoria in tutte le sue forme, attraverso linguaggi e tematiche differenti. L'attore e regista Antonio Rezzasarà il 30 giugno alle 21.30 alla Mole Vanvitelliana di Ancona per la presentazione del suo film Il Cristo in gola. Il poeta Milo De Angelis, traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio, sarà a Offagna, al Monastero di Santa Zita il 27 giugno alle ore 21.30 e a Fabriano per un incontro alle 18.30 presso il Museo della Carta, il 28 giugno, presenta Alessandro Moscè.

Finalista del Premio Strega 2023 con Autoritratto automatico (Garzanti), il poeta e scrittore Umberto Fiori, sarà protagonista di un incontro alla Chiesa di S. Maria di Portonovo il 3 luglio alle 21.30. Ad anticiparlo, alle 18.30 nella stessa località, due ospiti internazionali: il poeta giamaicano Ishion Hutchinson e la poetessa bielorussa Valzhyna Mort protagonisti di un reading con le traduzioni di Damiano Abeni.

La Compagnia Frosini Timpano (Premio Ubu 2022) sarà di scena nel suo nuovo spettacolo "Disprezzo della donna. Il futurismo della specie" il primo luglio alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana. Il cantautore, poeta e teatrante Ivan Talarico sarà l'ospite speciale della Finalissima Marche-Umbria del Poetry Slam Lips (Lega italiana poetry slam), a Fabriano, in Zona Conce, il 28 giugno alle ore 21.30. Inoltre, il 25 giugno Laura Pugno sarà a Filottrano alle 19.30 in Piazza Dante (detta Piazza delle Erbe) per il simposio poetico Oracolo manuale per poete e poeti e per alcune letture, a cui seguirà lo spettacolo di poesia e musica di Angelo Ferracuti e Paolo Capodacqua, dedicato a Luigi Di Ruscio. Il 30 giugno alla Sala polveri della Mole Vanvitelliana, alle 19.15, Florinda Fusco presenterà il suo nuovo libro, selezionato al Premio Pagliarani. (ANSA).