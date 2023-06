Il mare non ti ha saputo domare, striscione per marinaio salvato

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - "Bentornato a casa vecchio ultras". Sono le parole scritte su uno striscione dedicato al marittimo 54enne anconetano, ritrovato vivo in mare dopo ore di ricerche. Il messaggio, firmato dai "Fratelli della Nord", campeggia all'ingresso del Mandracchio, ad Ancona, luogo simbolo per il mondo della pesca, che si trova proprio di fronte al quartiere Archi, storico quartiere di pescatori, dove anche lo stesso marittimo risiede.

L'uomo era risultato disperso dal peschereccio 'Rosa dei Venti' a 40 miglia dalla costa ed è stato ritrovato dalla nave Cabrini della Marina Militare. "Per ore ci hai fatto tremare - si legge ancora sullo striscione -, neanche il mare ti ha saputo domare". Il marittimo è rientrato a casa ieri, dopo essere stato dimesso dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona con 10 giorni di prognosi ed aver trascorso la notte in Obi (Osservazione breve intensiva). (ANSA).