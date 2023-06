Domenica riparte il treno storico Ancona-Fabriano-Pergola

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - Domenica 25 giugno con una corsa inaugurale riparte il treno storico a vapore Ancona-Fabriano-Pergola. Già prenotati oltre 300 passeggeri che andranno alla scoperta delle meraviglie marchigiane in un viaggio indietro nel tempo. In occasione della riapertura della linea Subappennina Italica, dopo l'alluvione del settembre 2022, oggi si è svolta la cerimonia di accensione della locomotiva all'Officina della direzione regionale di Trenitalia di Ancona.

Le prime 3 corse delle 15 previste sono già sold out.

All'evento hanno partecipato per la Regione Marche il presidente Francesco Acquaroli e gli assessori Francesco Baldelli e Goffredo Brandoni. Per Rfi il direttore territoriale Marche, Abruzzo e Umbria Emilio Covertino, per Trenitalia il direttore regionale Fausto del Rosso, che insieme a Luigi Cantamessa, della Fondazione Fs ha fatto gli onori di casa mostrando affiancate la locomotiva a vapore del 1907 e il modernissimo treno Rock. Tra gli ospiti il sottosegretario al Mef Lucia Albano, i deputati Antonio Baldelli, Stefano Benvenuti Gostoli, e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Il treno storico partirà domenica alle ore 8:10 dal Binario 1 della Stazione di Ancona, attraversando senza soste Falconara alle 8:30, Jesi alle 9:00, per giungere a Fabriano alle ore 10:50. La ripartenza in direzione Pergola è prevista alle ore 12:00, mentre a Sassoferrato il treno passerà intorno alle 13:00 fino a raggiungere il capolinea alle 14:00. Il programma di domenica prevede escursioni con navette dedicate alle eccellenze artistiche e paesaggistiche del territorio: Grotte di Frasassi, Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, Museo della Carta di Fabriano, Miniera di zolfo di Cabernardi a Sassoferrato.

I partecipanti al viaggio potranno degustare prodotti tipici durante il tragitto e in alcuni ristoranti del territorio, fino al ritorno in serata con il seguente orario: la ripartenza è prevista da Pergola alle 17:10.

Dopo le prime tre corse del 25 giugno, 1 e 2 luglio che hanno fatto registrare il tutto esaurito, il programma prevede le seguenti date: 10 e 26 agosto (corse in notturna), 24 settembre, 15, 25, 29 e 31 ottobre (quest'ultima in notturna), 8, 9 e 10 dicembre. (ANSA).