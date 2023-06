Betoniera contro una casa, sfonda parete. Grave il camionista

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - Un'autobetoniera si è schiantata, per cause ancora in corso di accertamento, contro un'abitazione nella zona di Passo Varano ad Ancona, sfondando un parete. Il conducente è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette da un'ambulanza della Croce Gialla. Non ci sono altri feriti, ma due famiglie sono state evacuate. Prima di arrestarsi contro la casa, l'automezzo aveva sfiorato un asilo. (ANSA).