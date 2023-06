"Aria fresca", 100 eventi sotto le stelle d'estate a Jesi

(ANSA) - JESI, 23 GIU - Oltre 100 eventi, tra musica, danza, teatro, incontri, sport e cinema all'aperto, per il cartellone estivo del Comune di Jesi, che torna ad animare le serate della cittadina marchigiana da questo weekend alla fine di settembre.

"Aria fresca", questo il titolo della manifestazione nata dalla collaborazione tra amministrazione, associazioni, operatori commerciali.

"Grazie allo sforzo congiunto dell'amministrazione comunale e di molti soggetti la nostra città si appresta ad offrire molte iniziative ed eventi, con alcuni momenti clou, come la rassegna di cinema all'aperto, che fa il suo ritorno a grande richiesta dopo alcuni anni, o il Festival Pergolesi Spontini di fine luglio e inizio agosto, con le sue importanti serate musicali e teatrali», spiega l'amministrazione.

In programma, tra l'altro, rassegne di libri e film, cicli di lettura per bambini e bambine, dj set, una serata in ricordo di Michele Scarponi, attività e laboratori dedicati all'imperatore Federico II di Svevia, esperienze di trekking urbano tra musica, teatro ed aperitivi, raduni di auto d'epoca. Con 30 eventi, tra luglio e settembre, si propone il Festival Pergolesi Spontini, tra concerti su musiche dei due compositori, ed un'anteprima sotto le stelle con Elio che canta Enzo Jannacci (29 luglio), Niccolò Fabi in concerto (3 agosto) e il jazz del trio Enrico Pieranunzi, Gabriele Pieranunzi e Gabriele Mirabassi (6 agosto).

