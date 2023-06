Acquaroli, Marche orgogliose di ospitare finale under 17

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - Marche vicine al movimento calcistico giovanile dato che per la seconda volta ospitano una finale, nello specifico quela di serie A e B della under 17, questa sera allo stadio del Conero di Ancona. "Noi crediamo che per tramite lo sport per i govani si riescano a trasmettere e giusti valri e a dare la giusta rilevanza ad ogni settore sportivo. Creto, il calcio attrae molto" - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, durante un incontro stampa nell'intervallo della partita, al fiando del ct della Nazionale A Roberto Mancini, che delle Marche è il testimonial. "Inoltre - ha aggunto riferendosi all'ospitalità delle squadre - per noi è motivo di orgoglio e seve per fare conoscere meglio la nostra regione, la nostra terra". (ANSA).