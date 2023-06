Tornano balneabili tutte le acque del litorale di Fano

(ANSA) - FANO, 22 GIU - Tutte le acque del litorale di Fano sono tornate balneabili. Le forti precipitazioni e gli eventi meteorici, che hanno coinvolto la città nella prima parte di giugno - riferisce una nota -, hanno prodotto un aumento degli agenti inquinanti in 4 punti del litorale fanese. I nuovi esiti dei campionamenti richiesti dai tecnici comunali ed effettuati dai tecnici di Arpam, effettuati il 21 giugno, hanno dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque.

L'apertura delle acque di balneazione riguarda il limite sud alla Foce del Metauro, il tratto a 150 metri nord nel sottopasso di Gimarra nei pressi dei Bagni Crida e Spiaggia dei Fiori, il tratto di acqua a 30 metri nord del Torrente Arzilla che insiste sui Bagni Arzilla ed infine, sempre in zona Arzilla, l'acqua di balneazione che si estende dalla Spiaggia dei Talenti fino alla Spiaggia dei Cani. Si ricorda che cittadini e turisti possono conoscere la situazione della balneabilità delle acqua cittadine accedendo al sito internet Comune di Fano cliccando la sezione "In Evidenza" e Opzione Balneazione. (ANSA).