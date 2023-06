'Rinoplastica non è riuscita', paziente molesta chirurgo

(ANSA) - FERMO, 22 GIU - Ammonimento del questore di Fermo per una donna di 42 anni, paziente di un chirurgo plastico, che dopo un intervento di rinoplastica, ha cominciato a molestare e aggredire il medico per un intervento a suo dire insoddisfacente. Per mesi la 42enne ha inviato un numero spropositato di messaggi di testo e video tramite programmi di messaggistica istantanea sul numero privato del sanitario, alcuni dei quali di contenuto denigratorio e offensivo. Un comportamento che ha ingenerato nel medico un perdurante stato d'ansia.

Il questore di Fermo ha emesso un secondo ammonimento relativo al caso di un donna di Porto San Giorgio, vittima di un comportamento molesto e offensivo da parte di un collega di lavoro. L'uomo le faceva lunghe telefonate in cui scaricava le sue frustrazioni su di lui, con innumerevoli messaggi anche di natura minacciosa, nonché telefonate al numero della ditta.

Entrambi i destinatari degli ammonimenti sono stati invitati dalla Divisione Anticrimine della Questura di Fermo ad intraprendere un percorso di recupero psicologico previsto dal protocollo Zeus. Dall'inizio dell'anno sono stati 18 gli ammonimenti del questore di Fermo. (ANSA).