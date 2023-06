Occupazione laureati, Politecnica Marche al 4/o posto in Italia

L'Università Politecnica delle Marche (Univpm) al 4/o posto in Italia per occupazione dei suoi laureati. Un dato, quello che emerge dal 25/o Rapporto Almalaurea, "nettamente superiore alla media nazionale" fa sapere l'Ateneo. Univpm si piazza dopo il Politecnico di Bari (97%), Roma Campus Bio-Medico (96,6%) e Venezia IUAV (95,7%).

Il 69,8% dei laureati triennali prosegue con la formazione di secondo livello: a un anno dalla laurea triennale il tasso di occupazione si attesta all'86,4%, mentre quello dei laureati magistrali a un anno dal titolo raggiunge l'87,3% (77,1% media nazionale) e a cinque anni sale al 95,1% (media nazionale 88,7%). "È un risultato incoraggiante che ci spinge a riflettere in modo sempre maggiore sul ruolo delle Università nel contesto socio-economico - commenta il rettore Univpm Gian Luca Gregori - dobbiamo accompagnare i nostri giovani e le nostre giovani a riconoscere e gestire le proprie aspettative e favorire l'incontro di bisogni e prospettive diverse di chi cerca e offre lavoro". "Il dato che ci offre Almalaurea - prosegue il rettore - è anche sicuramente il risultato delle molteplici attività di supporto alla comunità studentesca verso l'ingresso al mondo del lavoro con attività che durano tutto l'anno".

L'82,0% dei laureati dell'Univpm ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi, mentre il 7,4% dei laureati ha compiuto un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal corso di laurea (soprattutto Erasmus). Il 59,4% dei laureati ha svolto un'attività lavorativa durante gli studi universitari e il 91,6% di coloro che hanno conseguito il titolo nell'Ateneo "si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria nel suo complesso". (ANSA).