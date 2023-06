Cinghiale uscito dalla Cittadella ad Ancona, il parco riapre

Il parco della Cittadella, ad Ancona, ha riaperto questa mattina. Erano 41 giorni che era chiuso a causa di un cinghiale, entrato il 12 maggio scorso nell'area verde, che il Comune aveva dovuto chiudere per motivi di sicurezza. Un tavolo tecnico tra amministrazione comunale, polizia provinciale, Parco del Conero e carabinieri forestali aveva organizzato la cattura per intrappolamento in una apposita gabbia.

L'animale, però, l'ha sempre evitata guadagnando l'uscita da solo tramite un varco che è riuscito ad aprire in una rete. Lì sono state trovate le tracce della fuga nei giorni scorsi. Così la trappola è stata tolta e questa mattina il parco ha riaperto.

Se il cinghiale fosse stato catturato sarebbe stato abbattuto.

(ANSA).