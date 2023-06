Rapporto Crea, Marche in buona posizione per indice performance

Regione Marche in buona posizione, con una percentuale del 47%, per indice di performance generale in sanità. Il dato emerge dall'11/o rapporto "Le Performance Regionali" del Crea (Centro per la ricerca economica applicata in sanità), diffuso oggi e svolto da oltre 100 esperti raggruppati in un panel composto da esponenti di istituzioni, management aziendale, professioni sanitarie, utenti, industria medicale. Un rapporto riguardante le performance e il monitoraggio degli effetti dell'Autonomia differenziata in Sanità.

Le Marche, insieme a Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, sono tra le cinque regioni a ridosso del podio che comprende Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, tutte sopra la soglia del 50% (rispettivamente 59%, 55% e 52%). La valutazioni delle Performance regionali, in tema di tutela socio-sanitaria offerta ai propri cittadini residenti, oscillano da un massimo del 59% (fatto 100% il risultato massimo raggiungibile) ad un minimo del 30%; nella classifica il risultato migliore lo ottiene il Veneto ed il peggiore la Calabria. Dopo Veneto, Trento e Bolzano, nel secondo gruppo ci sono cinque Regioni, con livelli dell'indice di Performance compresi tra il 47% e il 49%: Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Marche.

Il terzo gruppo comprende Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Abruzzo (range 37-43%.). Infine sei Regioni nell'ultimo blocco con livelli di Performance inferiori al 32% (Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria). (ANSA).