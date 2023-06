Rapina a mano armata in una villa ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 GIU - Una rapina a mano armata è stata messa a segno nella tarda serata di ieri in una villa di Ascoli Piceno, dove vive una famiglia di imprenditori. Almeno due persone si sono presentate nella casa con il volto travisato e minacciando con delle pistole i presenti, che in quel momento erano in giardino; li hanno costretti a rientrare e dopo aver chiuso tutte le tende, con la minaccia delle armi si sono fatti consegnare oro, gioielli, monili.

Un'azione rapida, portata a termine dai malviventi con decisione alla quale i padroni di casa non hanno opposto resistenza, consegnando loro quanto chiesto. Nessuno è rimasto ferito durante la rapina, a parte il notevole spavento per l'improvvisa irruzione e la presenza delle armi puntate.

Dopo l'allarme sono scattate le indagini della Questura di Ascoli Piceno: i poliziotti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti, tra cui anziani e ragazzi, e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. In corso la quantificazione del bottino, che dovrebbe essere ingente.

