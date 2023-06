Maltempo: Ricci (Pd) ampliare il numero dei Comuni danneggiati

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - "Chiediamo celerità, risorse vere per indennizzare comuni e privati danneggiati e l'ampliamento del numero di Comuni che rientrano nello stato di emergenza". Lo ha detto il sindaco di Pesaro e e coordinatore dei sindaci del Pd, Matteo Ricci, in audizione in Commissione Ambiente alla Camera sul dl Alluvione. A Pesaro di danni dell'alluvione sono stati stimati in 12 milioni di euro.

"Lancio un appello alla Commissione. Attualmente, nella provincia di Pesaro-Urbino i Comuni che sono rientrati nello stato di emergenza sono sette, ma i Comuni danneggiati nella realtà sono un'altra decina". Non hanno avuto fondi "solo perché non sono stati fatti i sopralluoghi da parte della Protezione civile. Per quei sindaci, al danno si aggiunge la beffa". Per il sindaco di Pesaro "il governo è stato tempestivo con la dichiarazione dello Stato di emergenza".

"Le norme applicate anche ai nostri Comuni sono positive", osserva Ricci sottolineando però che sono stati stanziati solo "quattro milioni per sette comuni. Non sono assolutamente sufficienti se non per ripristinare alcuni interventi per qualche somma urgenza. Adesso bisogna capire quante risorse vengono stanziate davvero per indennizzare privati danneggiati e favori i Comuni che devono sistemare edifici danneggiati, strade e altre strutture", conclude Ricci. (ANSA).