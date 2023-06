Maltempo: presidente Camera Marche audito in Commissione

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Secondo le stime del 2020 di Unioncamere e del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, la ricchezza creata dai 7 Comuni marchigiani, tra cui Pesaro e Urbino, colpiti dalle due recenti alluvioni, "ammontava a 5,3 miliardi di euro, il 15% di tutto il valore aggiunto regionale. L'industria rappresenta quasi il 21% del valore aggiunto, i servizi oltre il 74% della ricchezza prodotta. Risultano più di 22mila unità locali attive che danno occupazione a oltre 67mila persone".

Sono alcuni dei dati forniti oggi dal presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini intervenuto in audizione alla Camera dei Deputati, Commissione Ambiente, nell'ambito della discussione del Dl Alluvioni, ricordando l'alluvione del settembre 2022 che ha colpito le Marche e quella della Romagna, che ha interessato anche alcuni territori marchigiani.

"L'11% di tutti gli addetti italiani della fabbricazione di mobili per cucina si collocano nelle aree alluvionate delle Marche - ha aggiunto -. Quasi il 9% di tutti gli addetti italiani della fabbricazione di altre macchine utensili si collocano nelle aree alluvionate delle Marche; Il 7% di tutti gli addetti italiani della produzione di alluminio e semilavorati si collocano nelle aree alluvionate delle Marche", ha proseguito Sabatini ricordando anche il settore dell'artigianato "quasi il 10% del valore aggiunto prodotto dall'area, con il 15% dell'occupazione del territorio".

Infine, l'export. "Dai dati Istat sulle imprese esportatrici, nella porzione di territorio marchigiano colpito dall'alluvione ci sono 527 imprese esportatrici per un valore dell'export di 1,4 miliardi di euro" ha spiegato. A tutto ciò, Camera Marche ha risposto fornendo, in primis, "adeguate garanzie tramite i confidi regionali all'accensione di prestiti per investimenti di ripristino e rilancio delle strutture produttive. E poi, finanziato da Camera delle Marche ed Unioncamere attraverso il Fondo Perequativo, un abbattimento fino al 50% degli oneri sostenuti dalle imprese per acquisto di dispositivi di protezione e prevenzione del rischio climatico e per contratti di assicurazione per danni da eventi climatici", ha concluso.

