L'estate di Camerano tra grotte, Rosso Conero e pittore Maratti

(ANSA) - CAMERANO, 21 GIU - Il Comune di Camerano (Ancona) lancia la sua stagione di eventi estivi 2023 a partire dalle sue eccellenze turistiche: le grotte sotterranee che si estendono per due chilometri sotto la città e il vino Rosso Conero prodotto nelle sue colline. Oltre 30 gli appuntamenti fino al 17 settembre, tra mostre, concerti, spettacoli, degustazioni, feste di piazza e itinerari culturali, tra cui quello dedicato al pittore seicentesco Carlo Maratti, nativo di Camerano.

Iniziative che serviranno a valorizzare le attrattive del piccolo paese (7.108 abitanti ad un' altitudine di 231 metri) della Riviera del Conero, che non si affaccia sul mare, ma vi si congiunge con un percorso in auto di pochi minuti attraverso le città balneari di Sirolo e Numana.

Le grotte, attrattiva di punta della zona, sono tuttora misteriosissime riguardo alla loro origine e alla loro funzione.

Fino al 2008, prima di essere acquistate dal Comune che ne ha reso fruibile un reticolo di un chilometro, erano di proprietà privata di quei cittadini, per lo più nobili, i cui palazzi si ergevano sopra di esse e di cui ancora portano il nome. Si ipotizza esistessero già nel IX secolo a.C come insediamento piceno, ma furono tenute nascoste fino alla Seconda Guerra Mondiale. Disposte su più livelli e adibite nei secoli a diversi usi: rifugi, cantine, segreti luoghi d'incontro o di riti religiosi, conservano altari, lapidi, decorazioni, fregi e motivi ornamentali e simbolici anche massonici ancora sconosciuti, e rappresentano per i visitatori che le frequentano, con una media di 25mila l'anno, un elemento di grande curiosità.

Alle grotte si affianca l'enoturismo che avrà il suo apice con la festa del Rosso Conero nel centro storico dall'1 al 3 settembre, assieme alle mostre dedicate a Riccardo Fioretti alla chiesa di San Francesco e al ciclismo alla sala espositiva 'In Centro'. Ma ci saranno anche lo spettacolo di Luca Violini 'Il Piccolo Principe' e una rassegna di danza Hip Hop a piazza Roma che ospiterà anche il 29 luglio una cena portata da casa ('Cena sa la galuppa') seguita da un concerto lirico. (ANSA).