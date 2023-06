Giornata Sla: Saltamartini, nelle Marche 150 persone malate

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Sono circa 150 i marchigiani affetti da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) in carico al sistema sanitario regionale sugli attuali 6.000 malati italiani stimati. La malattia colpisce prevalentemente gli adulti, con un'età media intorno ai 60-65 anni. I dati sono resi noti dalla regione Marche il 21 giugno, Global Day, la Giornata mondiale dedicata a questa malattia rara.

"Con la Dgr 126/2023 la Regione ha stanziato un milione e 350mila euro per riconoscere e valorizzare il lavoro dei caregiver dei malati - spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini -. I contributi vengono così erogati: 833 euro mensili alle persone che respirano autonomamente, e 1.000 euro mensili alle persone che respirano attaccate ad una macchina per la ventilazione". La Sla è una malattia progressiva che colpisce i motoneuroni: determina la perdita progressiva della capacità di muoversi, parlare e respirare. Una malattia che ha un impatto sui pazienti e sulle loro famiglie.

"Abbiamo dato stabilità a un percorso di assistenza delle famiglie, riconosciamo l'importanza del lavoro di cura del familiare-caregiver, prevedendo un intervento economico per favorire l'autonomia e la permanenza delle persone in difficoltà nel proprio domicilio e contesto familiare" ricorda Saltamartini.

"Quest'anno l'Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, festeggia 40 anni di attività - conclude l'assessore -, il ruolo delle associazioni resta determinante per il sostegno di malati e famiglie: a loro va il nostro ringraziamento e la volontà di garantire un sostegno da parte delle istituzioni".

Il centro di riferimento si trova presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: il Centro Clinico Nemo (Neuromuscular Omnicentre) nasce per prendersi cura delle persone affette da patologie neuromuscolari, attivando programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione, pensati in funzione di ogni età: con 1.436 prestazioni ambulatoriali e 151 tra ricoveri e Day Hospital, sono 337 i pazienti presi in carico nel primo anno di attività. (ANSA).