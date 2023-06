Ruggeri, Bugo, Rkomi in campo per gli alluvionati delle Marche

(ANSA) - SENIGALLIA, 20 GIU - Iniziato il conto alla rovescia perla Partita del cuore "Insieme per Senigallia", evento di solidarietà che si terrà allo stadio Bianchelli di Senigallia (Ancona), domani alle 21. E continuano le adesioni dei personaggi dello spettacolo, in particolare della musica, che parteciperanno all'iniziativa a sostegno delle persone colpite dall'alluvione del 15-16 settembre scorsi. Tra i big ci saranno il capitano Enrico Ruggeri, Bugo, Rkomi, Moreno Conficconi degli extraliscio, Paolo Vallesi, il rapper Shade, gli artisti Moreno Donadoni, Matteo Bocelli, Ludwig; ma anche Pierpaolo Pretelli, Marco Ligabue, Cricca, Deddy, lo showman Ubaldo Pantani.

Delle ultime ore poi è la conferma della presenza del dj, conduttore e produttore Claudio Cecchetto. La Nazionale Italiana Cantanti scenderà in campo per affrontare il Charity Team Senigallia la cui maglia sarà vestita anche da politici, ex giocatori e allenatori della squadra locale "Vigor Senigallia", dall'infettivologo e docente universitario Matteo Bassetti e direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, da alcuni operatori Caritas Senigallia e dal dottor Gabriele Pagliariccio, chirurgo e fondatore dell'ambulatorio medico solidale "Paolo Simone - Maundodé".

Nella formazione senigalliese anche alcuni protagonisti della tremenda alluvione che ha scosso le Marche nel settembre del 2022, come Pierpaolo Patrizietti, comandante dei Vigili del fuoco di Ancona. Il ricavato andrà interamente a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, da subito in prima linea nella gestione dell'emergenza. (ANSA).