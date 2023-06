Nei centri di accoglienza Marche presenti 2.447 migranti

Nelle Marche sono presenti nei centri di accoglienza 2.447 migranti e 1.319 sono presenti nei centri Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), per un totale di 3.766 persone (dati aggiornati al 15 giugno scorso del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione). La percentuale di migranti in accoglienza su base regionale è pari solo al 3% del totale dei presenti sul territorio nazionale.

Sono i dati diffusi dalla Cgil oggi che si celebra la Giornata Internazionale del Rifugiato. "Basta parlare di tragedie, sono stragi frutto di decisioni e precise responsabilità politiche", commenta Rossella Marinucci, segreteria regionale Cgil Marche, in riferimento al naufragio al largo delle coste della Grecia. "Le emozioni passano sempre più velocemente, e noi abbiamo la responsabilità morale, culturale e sociale di praticare una vera accoglienza. Come regione, possiamo e dobbiamo fare di più. Abbiamo invano richiesto più volte alla Regione Marche di promuovere un tavolo permanente di confronto e collaborazione fra soggetti istituzionali e sociali, organizzazioni sindacali e associazioni che si occupano di accoglienza, ma si sceglie in modo inaccettabile - conclude - di agire solo sulle emergenze ed esclusivamente in termini di sicurezza". (ANSA).