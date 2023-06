Marchio 'Ascoli' per la promozione culturale e turistica

Continua il progetto di marketing territoriale iniziato con la candidatura di Ascoli Piceno a Capitale italiana della cultura 2024. Ad andare avanti è il marchio "Ascoli&Piceno", che ha caratterizzato l'impegno della città e del sindaco Marco Fioravanti a valorizzare e promuovere dal punto di vista culturale e turistico l'intero territorio provinciale, ingaggiato con successo durante il percorso, in una visione che guarda al 2030.

Primo patrimonio da salvaguardare, quello della sinergia territoriale generata, da affiancare alla partnership pubblico privato che ne emerge consolidata, diventando la forza motrice del nuovo modello. Oggi al Palazzo dell'Arengo, alla presenza dei soci è stato sciolto formalmente il Comitato di scopo, che ha esaurito il suo ruolo a dicembre 2022 come da statuto, che prevede il ritorno del tesoretto residuo nelle casse del Comune.

Le redini della progettualità in essere saranno affidate a un'associazione senza scopo di lucro, di prossima costituzione che vedrà la partecipazione di alcuni dei soggetti parte dell'ex Comitato più altri attori territoriali, con il supporto dal team operativo per la definizione, il coordinamento e la gestione delle linee direttrici e delle azioni programmatiche.

"Ascoli&Piceno, la cultura muove le montagne" non si è mai fermato e sarà adottato dalla nuova associazione, rappresentando il segno tangibile della continuità progettuale. Si proseguirà con delle scelte strategiche che tengano conto delle caratteristiche e delle esigenze del territorio, delle comunità che lo abitano e dei passaggi necessari a generare la crescita auspicata. (ANSA).