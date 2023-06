Atletica: Tamberi vicino a Jacobs 'deve trovare l'equilibrio'

"So che Marcell (Jacobs, ndr) non ha passato un bel periodo ed è stato attaccato sui social, qualsiasi cosa non è proprio in linea con il percorso ideale, può essere soggetto a critiche, non è facile per lui gli sono vicino e gli ho scritto". In vista del suo ritorno alle gare a Cracovia, Gianmarco Tamberi non dimentica il suo 'compagno olimpico' Marcell Jacobs in un momento no e preso di mira sui social. "Deve continuare - aggiunge Tamberi - purtroppo ha avuto degli infortuni e questo capita. Le frecciatine arrivate dai suoi avversari non aiutano, ma questo ci fa venire voglia di gareggiare ancora di più. Sono convinto che se trova l'equilibrio giusto può tornare. Mi dispiace per l'assenza di Marcell a Cracovia ma Ceccarelli lo sostituirà, sono sicuro che sarà una squadra super competitiva. Posso capire Marcell quando starà bene dimostrerà di essere pronto per tutti" (ANSA).