Sisma: associazioni Arquata, 'Tar fermi i ricorsi contro i Pua'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Tar delle Marche respinga i ricorsi contro i Piani urbanistici attuativi di Arquata del Tronto "ai quali è affidata la speranza di ricostruzione e di rinascita dei sette borghi più distrutti del Comune". Così in una nota le Associazioni di proprietari e di volontariato del territorio in vista dell' esame il 21 giugno che il Tar delle Marche è chiamato a fare dei ricorsi di alcuni privati contro i Piani. Le associazioni "attendono con fiducia la decisione del Tar, auspicano che i ricorsi siano respinti e ricordano che l'approvazione dei PUA, avvenuta nello scorso dicembre, ha coronato un lungo, laborioso e accurato iter, al quale le popolazioni interessate hanno dato costantemente il loro contributo attraverso le associazioni che le rappresentano".

"Centinaia di persone ancora nelle Soluzioni abitative di emergenza e una comunità che vive in condizioni difficilissime ed emergenziali dal 24 agosto del 2016 aspettano che anche gli ultimi e pretestuosi ostacoli siano rimossi e che non sia vanificato quanto fino a oggi è stato fatto per dare futuro e vita a un territorio duramente colpito", si legge ancora. "In una vicenda lunga e complessa come quella della ricostruzione post-sisma, sarebbe paradossale non privilegiare il bene comune in nome di particolarismi incomprensibili", si conclude. (ANSA).