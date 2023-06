Silvetti, dal Consiglio un segnale di coesione all'esterno

"Sento sulle mie spalle una grande responsabilità nella mia vita davanti ai cittadini anconetani, dopo la responsabilità di essere padre e marito". Così il nuovo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, espressione del centrodestra dopo 30 anni governo di centrosinistra della città, nel suo intervento in occasione del giuramento davanti al Consiglio comunale nella prima seduta dell'assemblea.

"Sono consapevole delle responsabilità e dei compiti a cui sono chiamato e a cui siamo chiamati tutti, dai banchi della giunta e del Consiglio. - ha aggiunto - Mi aspetto lealtà, collaborazione, grazie a innesti nuovi e a chi ha esperienza, a chi ha governato e conosce questa città". "E' un momento molto importante, poi ci saranno le linee guida del nostro progetto di governo. In aula quest'oggi - ha sottolineato riguardo all'elezione quasi unanime sia del presidente dell'Assemblea Simone Pizzi (maggioranza), sia del vice presidente Francesco Rubini Filogna (opposizione) - credo sia arrivato un segnale forte e cioè che nei momenti alti, nel momento di scegliere le massime espressioni di quest'aula si sia raggiunto non solo un accordo ma un futuro intendimento. Questo ci dà forza e spinta ed è un segnale di coesione all'esterno, quella che ho sempre auspicato ed è arrivata senza esitazioni".

"Chiedo alla maggioranza di fare la maggioranza, di assumersi tanta responsabilità, - ha affermato -; alle opposizioni di fare opposizione autentica, leale, costruttiva, critica come è giusto che sia. Lo faccio però consapevole che ci saranno momenti strategici, decisivi, in cui i numeri saranno importanti ma il comune intendimento sarà ancora più importante". Quanto al governo della città, ha assicurato, "io ce la metterò tutta, massimo impegno, con spirito di abnegazione e senza sottrarmi alle decisioni più difficili, non nascondendomi. Credo nella centralità del Consiglio Comunale. "Per le scelte c'è bisogno di uomini e di donne coraggiose, - ha proseguito -, so che in quest'aula ce ne sono e spero che il nostro patrono San Ciriaco mi illumini, ci illumini per la determinazione e l'ispirazione che dovremo trovare per le delibere quando dovremo fare scelte strategiche". (ANSA).