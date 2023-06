Rubini, Consiglio laboratorio per alternativa progressista

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - Un Consiglio comunale "laboratorio" per "costruire un'area progressista, la più unita e ampia possibile", per "costruire davvero un'alternativa ampia e unitaria per sfidare il centrodestra qui e batterlo tra cinque anni alle urne". Il neo vice presidente del Consiglio comunale di Ancona, Francesco Rubini Filogna, all'opposizione con la forza di sinistra Altra idea di città anche durante le giunte dem a guida Valeria Mancinelli, "resta all'opposizione" ora del centrodestra.

"Si apre una fase nuova e molto stimolante: - commenta a margine della prima seduta consiliare -: da una parte faremo opposizione durissima alla destra di Salvini e Meloni; ovviamente saremo sempre disponibili a condividere le buone idee per la città. Quello che più ci stimola è cercare di ricostruire, dopo il fallimento della visione della gestione Mancinelli, un'area progressista, la più possibile unita e ampia, utilizzare il Consiglio come laboratorio per riavviare un'interlocuzione che in questi dieci anni non c'è stata, vista la nostra ferma opposizione al centrosinistra di Valeria Mancinelli; un dialogo, una relazione per costruire davvero un'alternativa ampia e unitaria al centrodestra...".

In aula per Rubini parole di apprezzamento unanime da maggioranza e opposizione. E' stata riconosciuta - ha detto Rubini - l'esperienza maturata ma anche una persona che ha saputo mantenere la schiena dritta. Resto all'opposizione, con sensibilità istituzionale". La vice presidenza all'opposizione, "segna una discontinuità". Rubini è per una "discussione che rimetta al centro le assemblee elettive", affinché "non ci sia un Consiglio passacarte della giunta ma che abbia un ruolo autonomo e indipendente, istituzionale di controllo e di proposta".

Emergeranno "differenze e scontri" ma "il solo modo per ricucire il rapporto con i cittadini, è ricostruire gli anticorpi democratici, un Consiglio comunale che sia voce dei cittadini, non passacarte della giunta". "Il mio ruolo - ha ribadito - non mi impedirà di portare in aula le battaglie politiche, pur avendo a cuore il buon funzionamento delle istituzioni democratiche rappresentative". Rubini ha infine auspicato un "Consiglio comunale di cambiamento e di svolta".

