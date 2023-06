Regioni: ricostituite tutte le Commissioni consiliari

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - Completata la ricostituzione delle Commissioni consiliari regionali e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, che fa seguito al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche.

Nelle scorse settimane i gruppi consiliari hanno provveduto a trasmettere la designazione dei loro rappresentanti all'Ufficio di Presidenza. Attraverso diversi incontri, presieduti come vuole il Regolamento interno dal presidente Dino Latini, sono stati poi rieletti tutti i vertici degli organismi consiliari.

Partendo dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche dove è risultata eletta presidente Anna Casini (Pd), vice Jessica Marcozzi (Fi). Il Regolamento prevede, infatti, che nella ricostituzione di metà legislatura ci sia, un'alternanza tra maggioranza ed opposizione.

All'esito finale del voto, per quanto riguarda la Commissione Affari istituzionali e Bilancio restano al loro posto il Presidente Renzo Marinelli (Lega) e la vice Marta Ruggeri (M5s).

Nessun cambiamento anche per quanto riguarda quella Sviluppo economico presieduta da Andrea Putzu, vice Antonio Mastrovincenzo (Pd). Confermato Nicola Baiocchi (Fdi) alla guida della Commissione Sanità, mentre alla vicepresidenza Romano Carancini (Pd) sostituisce Simona Lupini (Gruppo misto).

Luca Serfilippi (Lega) continua a guidare quella Governo del territorio, affiancato, in qualità di vice, da Fabrizio Cesetti (Pd) che subentra a Luca Santarelli (Rinasci Marche), che ha rinunciato alla carica dopo la sua elezione a sorpresa: anche se lo nega, Santarelli è considerato ormai parte della maggioranza di centrodestra e il suo gruppo si è federato con quello di Forza Italia. (ANSA).