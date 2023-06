In Consiglio comunale Ancona l'età media è 48 anni e mezzo

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - La compagine di consiglieri del nuovo Consiglio comunale di Ancona ha un'età media inferiore ai 50 anni (48 e mezzo): la consigliera più giovane, che tra qualche giorno dovrà sostenere l'esame di maturità, è la diciottenne Giulia Fedele (Ancona Protagonista) mentre altri due consiglieri sono classe 2003, uno di maggioranza (Francesco Andreani) e uno di opposizione (Giacomo Petrelli).

Poco meno di un quinto dell'assemblea, sei consiglieri, è under 35, mentre due sono gli over 70. In maggior parte i consiglieri sono medici (7), cinque gli avvocati e quattro gli studenti. Sui banchi della maggioranza siede un numero uguale di donne e uomini (10 più 10), mentre le donne all'opposizione sono un terzo del totale (4 su 12).

Oggi l'Assemblea si è riunita per la prima volta nella sindacatura di Daniele Silvetti e il Consiglio è tornato nella storica sede della sala consiliare di Palazzo del Popolo, di fronte a un nutrito pubblico di cittadini e di dipendenti comunali.

I 32 consiglieri, 20 della maggioranza e 12 dell'opposizione, sono stati chiamati al voto sui primi adempimenti ufficiali previsti all'ordine del giorno, il numero 10 del 2023. Al primo punto, l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali. Sono seguite: l'elezione del Presidente del Consiglio comunale (Simone Pizzi) e del vicepresidente (Francesco Rubini Filogna), il giuramento del Sindaco, la comunicazione del primo cittadino in ordine alla nomina della Giunta, la nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione elettorale e alcune proposte di deliberazione della Giunta.

La seduta è stata aperta dalla consigliera Susanna Dini, che ha guidato il dibattito come consigliere anziano, a cui è subentrato il neo eletto presidente Pizzi. (ANSA).