Carabinieri del lavoro sequestrano azienda calzaturiera

Un'intera azienda di verniciatura e spazzolatura di componenti per calzature del valore di 300mila euro è stata sequestrata al termine di un' articolata indagine dei carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Macerata. I militari hanno individuato gravi violazioni di salute e sicurezza a cui erano esposti i dipendenti.

Il monitoraggio dell'impresa ha fatto desumere un probabile impiego di manodopera (15 lavoratori identificati) senza alcuna tutela in materia di salute e sicurezza. C'è stato un primo accesso ispettivo che ha portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione delle prescrizioni amministrative e penali contestate. Ma nei giorni successivi, i titolari dell'attività, incuranti del provvedimento di sospensione in atto, hanno proseguito la loro attività.

I carabinieri dl Nil hanno effettuato un ulteriore controllo, durante il quale si accertava il prosieguo dell'attività lavorativa nelle medesime condizioni del primo accesso. Considerato il permanere delle violazioni già contestate e delle ulteriori emerse, si procedeva, in accordo con la Procura di Macerata, che concordava con le risultanze investigative, al sequestro preventivo dell'azienda del valore di circa 300mila euro. I due titolari venivano deferiti per le gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro poiché non era stato rispettato il provvedimento di sospensione, continuando a far operare i propri dipendenti nonostante non fosse stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non fosse stato nominato il medico competente, non fossero stati consegnati ai lavoratori i previsti dispositivi di protezione individuale, non fossero stati sottoposti a sorveglianza sanitaria e risultassero privi di formazione e informazione. I lavoratori operavano, inoltre, senza impianto di aerazione nonostante risultasse la costante esposizione a prodotti chimici. (ANSA).