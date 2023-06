Calcio: amici di Mancini, è giusto puntare sui giovani

(ANSA) - JESI, 19 GIU - Gli amici jesini di Roberto Mancini sposano la linea verde intrapresa dal commissario tecnico della Nazionale di calcio. "Andare sui giovani è imprescindibile, serve un cambio generazionale e Roberto nel costruire da zero le squadre è un autentico maestro e lo ha dimostrato con i fatti": così all'ANSA l'amico di sempre, Bruno Sassaroli, dopo aver assistito alla vittoria di ieri contro l'Olanda, nella finalità per il terzo posto della Nations League.

"Abbiamo visto la partita tutto insieme e come accade da anni siamo sempre vicini al Mancio - racconto Sassaroli -. Puntare sui giovani è indispensabile a questo punto, ma serve pazienza, la loro crescita passa anche attraverso le sconfitte". "La vittoria dell'Europeo aveva illuso e mascherato i problemi del calcio italiano, ma quello è stato un fatto straordinario che però non ha cancellato i problemi", aggiunge Bruno.

"Mancini è comunque una garanzia, resta uno dei migliori tecnici al mondo e noi siamo con lui, sappiamo che saprà ricostruire qualcosa di buono", dice fiducioso l'amico. (ANSA).