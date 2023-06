Cade e si ferisce lungo pendio mentre raccoglie funghi

Scivola lungo un pendio e si ferisce mentre raccoglie funghi. E' accaduto oggi il Comune di Acquasanta Terme dove i tecnici della stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e a Speleologico Marche sono stati allertati dalla centrale operativa del 118 per soccorrere una donna che si è procurata un taglio sul bacino.

Due squadre del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche, sono arrivate in breve tempo sul posto, hanno predisposto la calata della barella con il supporto dei vigili del fuoco, mentre il sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico ha medicato e stabilizzato la donna, che è stata poi trasportata fino all'ambulanza del 118. Le sue condizioni che non destano particolari preoccupazioni. (ANSA).