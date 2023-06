AnconAmbiente conferma tutte le sue certificazioni

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - Anche quest'anno ad AnconAmbiente l'audit di sorveglianza ha eseguito, nelle giornate del 31 maggio e 1 giugno, la verifica di conformità dagli auditor del Rina concernente la gestione delle norme Uni En Iso 9001:2015, Uni En Iso 14001:2015 ed Emas Reg. Ce 1221/09. Il risultato dell'analisi è stato positivo, poiché non sono state riscontrate non conformità.

Il periodo di verifica del sistema di gestione integrato (Sgi) per l'anno 2023 si completerà a dicembre con l'audit di ricertificazione che verificherà anche la conformità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma Iso 45001:2018.

"Un'importante riconferma - ha dichiarato il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto - rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti di AnconAmbiente che con le proprie attività e organizzazioni stanno permettendo il mantenimento del sistema di gestione integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza che, oltre ad ottimizzare le risorse, il contenimento dei costi e a garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza nei nostri luoghi di lavoro, sono un valore aggiunto e un punto di forza dell'azienda". (ANSA).