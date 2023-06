Tre esercizi pubblici multati a Falconara per carenze igieniche

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Sanzionati tre sercizi pubblici nei pressi della stazione di Falconara Marittima (Ancona), durate un servizio interforze disposto dal prefetto e coordinato dal questore di Ancona, a cui hanno preso parte il personale della Squadra Amministrativa della Questura, la polizia locale di Falconara unitamente a quello dell'Ufficio Commercio di Ancona, intervenuto a supporto, e i carabinieri della Tenenza di Falconara.

In una macelleria islamica, che è stata poi chiusa, sono stati trovati 90 kg di carne avariata e non tracciata, pronta per la vendita. Scoperte anche gravissime carenze igienico sanitarie: la carne avariata è stata sequestrata ma nel negozio è stata trovata altra merce scaduta e circa 500 prodotti non etichettati. Le violazioni amministrative ammontano a circa 5.000 euro. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità delle licenze dell'attività commerciale in quanto il titolare non è stato in grado di mostrare la documentazione richiesta.

In un laboratorio artigianale è stata riscontrata la mancanza di protezioni contro gli insetti e della revisione dell'estintore, scaduto nel 2018. Accertata anche la presenza di prodotti privi di etichettatura. Inoltre, l'ufficio della Ast igiene alimenti ha contestato violazioni amministrative in materia igienico sanitaria per mancanza del rispetto delle temperature dei frigoriferi dove venivano conservati gli alimenti pronti per la somministrazione agli avventori. Le sanzioni amministrative ammontano a circa 6mila euro e il titolare è stato denunciato.

In un kebab è stata riscontrata la mancanza degli orari esposti e gravi carenze igienico sanitarie con la presenza di insetti e blatte nella stanza adibita a laboratorio. Il personale dell'Ast ha provveduto ad una diffida per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e per la disinfestazione totale dell'attività. Sono state elevate sanzioni per circa 3mila euro. (ANSA).