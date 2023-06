Ricci a Convention Camere estere, fare squadra per Pesaro 2024

(ANSA) - COLLI DEL TRONTO, 17 GIU - Pesaro 2024 protagonista della 32/a Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero: in corso a Colli del Tronto (Ascoli PIceno). "La Capitale della Cultura è un elemento di valorizzazione territoriale unico per tutti, che può diventare una grande opportunità per il turismo e per l'economia della città, provincia e regione. E in questo senso il sistema delle Camere di Commercio è fondamentale per presentare e valorizzare la Capitale italiana della Cultura" ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"La nostra è una cultura del fare - ha aggiunto -, dove laboriosità e artigianato si intrecciano tra loro. In questo percorso cercheremo di raccontarla al meglio attraverso le nostre aziende". La strategia di Pesaro2024 - ha detto ancora - "è di offrire al sistema Italia una rete di città medie della cultura, in grado di offrire alternative valide alle grandi città già in overbooking, e rispondere alla ricerca di cultura e bellezza degli oltre 200milioni di nuovi turisti previsti nei prossimi anni. Nei mesi a venire saremo presenti, insieme alle Regione Marche, nelle fiere organizzate in giro per il mondo.

Anche se un focus particolare lo stiamo già ponendo su cinque Paesi esteri: Giappone, Corea, Stati Uniti, Francia, Germania, già attratti del nostro essere Città Creativa della Musica Unesco". "Viviamo insieme questa grande opportunità, riconoscimenti come questi hanno un valore unico, se giocati in squadra" ha concluso. (ANSA).