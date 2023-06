Polizia indaga su furto bici elettriche e scopre una lupara

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 17 GIU - Nell'ambito di un'indagine sul furto di due biciclette elettriche a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) gli agenti del locale commissariato hanno arrestato due giovani pregiudicati italiana, dei quali uno corresponsabile della ricettazione delle bici e e l'altro, di origine calabrese, sottoposto alla libertà vigilata da poco uscito da un istituto di detenzione.

Durante la perquisizione domiciliare nell'appartamento in uso ai due giovani è stato rinvenuto un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa ed una cartuccia a pallini dello stesso calibro; in un altro punto dell'abitazione sono stati rinvenuti 7 involucri di cocaina, 4 bilancini di precisione, materiale da confezionamento e sostanza da taglio del tipo mannitolo. I due sono stati quindi arrestati e rinchiusi in carcere per detenzione di arma clandestina ed alterata al fine di aumentarne l'offensività, nonché detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Provvedimento confermato dal Tribunale di Ascoli Piceno in sede di convalida dell'arresto. (ANSA).