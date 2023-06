Pesaro, evacuato operaio infortunato su piattaforma in mare

(ANSA) - PESARO, 17 GIU - Nel pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro, in costante contatto con la Centrale Operativa del 118 di Pesaro, ha portato a termine l'evacuazione medica di un tecnico infortunato in servizio presso una delle piattaforme a largo della costa pesarese, inviando in zona la propria Motovedetta Sar CP872.

Alle operazioni di assistenza ha partecipato anche l'idroambulanza della Croce Rossa Italiana di Pesaro, sul cui mezzo l'infortunato è stato trasbordato per assistenza infermieristica. L'evacuazione si è conclusa con il trasbordo a terra del tecnico e l'affidamento alle cure del personale medico. (ANSA).