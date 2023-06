Duecento grammi cocaina e marijuana in casa, arrestato 40enne

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 17 GIU - Con oltre 200 grammi tra cocaina e marijuana nascosta in casa, un presunto pusher residente nel Fabrianese, di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Fabriano (Ancona), nello specifico i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Sequestrati anche strumenti per il confezionamento delle dosi di stupefacenti e più di 1.500 euro in contanti che si presume siano il provento dell'attività di spaccio. Per il 40enne arresto convalidato e rimesso in libertà: dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al momento del controllo l'uomo ha mostrato degli atteggiamenti che hanno insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Si sono recati all'abitazione dell'uomo, dove hanno trovate la droga, gli strumenti per il confezionamento e il denaro. Il 40enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, prima della convalida e della rimessa in libertà in attesa del processo. (ANSA).