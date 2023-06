Segretariato Difesa-Fondazione Ets, accordo per progetti ricerca

Cerimonia di firma, ieri ad Ancona a bordo di nave Vulcano, dell'accordo tra il Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa) e la Smile House Fondazione Ets: l'intesa suggella la collaborazione tra dimensione militare e terzo settore per lo sviluppo di progetti di ricerca tecnico-scientifica in campo sanitario a beneficio della collettività, con un'attenzione speciale nei confronti di minori vulnerabili, fasce deboli e persone impossibilitate ad accedere alle cure mediche. Il protocollo prende le mosse dalla vocazione "dual use" delle Forze Armate: previsti scambi di know how per stimolare iniziative e programmi congiunti nei settori d'interesse, accrescendo il patrimonio di conoscenze e competenze, in vista di una successiva diffusione dei dati raccolti. "La firma di questo importante accordo - ha dichiarato Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa durante l'iniziativa - è il segnale forte che la sanità militare può mettere a disposizione i propri mezzi per fini sociali e per il supporto ai più deboli e fragili, che non possono e non devono restare mai indietro". Il generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale Armamenti, ha evidenziato come la collaborazione tra Difesa e Smile House Fondazione Ets nel campo della ricerca risponda alla necessità di guardare a processi strutturati che rientrano nella filosofia del dual use, ovvero progetti specifici e settoriali che possono avere una applicazione sia in campo militare che civile; ma anche di allargare la visione a un approccio di tipo shared use (uso condiviso) nella consapevolezza che il progresso tecnologico produce effetti trasversali in tutti i settori, a prescindere dall'ambito di applicazione.

"L'accordo sottoscritto con il Segretariato Generale della Difesa segna un passo importante nella collaborazione tra Enti del Terzo Settore e Forze Armate per quanto concerne l'uso delle attrezzature e strutture sanitarie di cui loro dispongono. Si avvia una sinergia virtuosa", ha commentato Domenico Scopelliti, vicepresidente Smile House Fondazione Ets. (ANSA).