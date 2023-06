Nuova giunta comunale ad Ancona, al sindaco Ambiente e Porto

Il nuovo sindaco di Ancona Daniele Silvetti terrà per sé le deleghe riguardanti Porto, Ambiente, Inquinamento, Risparmio energetico, Qualità della vita e Comunicazione. Lo ha annunciato oggi il primo cittadino, espressione del centrodestra dopo oltre 30 anni di governo del centrosinistra in città, presentando la nuova giunta composta anche da nove assessori, cinque uomini e quattro donne: "sono sinceramente convinto che sarà una giunta che saprà misurarsi, alzando l'asticella in questa città".

I nuovi assessori sono Antonella Andreoli (Politiche educative), Marco Battino (università), Daniele Berardinelli (Turismo), Anna Maria Bertini (Cultura), Manuela Caucci (Servizi sociali), Angelo Eliantonio (Attività economiche), Orlanda Latini (Personale), Stefano Tombolini (Lavori Pubblici) e Giovanni Zinni. Quest'ultimo, vice sindaco, avrà deleghe a Bilancio, Sicurezza urbana, Polizia Locale, Protezione civile, Sport, Mobilità urbana e rapporti con la Conerobus. Silvetti ha chiesto al consigliere Francesco Bastianelli un coinvolgimento diretto nella segreteria del sindaco su materie tra cui Pnrr e rilancio delle attività produttive.

Tra le curiosità le deleghe: ai Grandi eventi, appannaggio di Eliantonio; la Tutela degli animali assegnata a Orlanda Latini; l'Economia della notte all'assessore più giovane, Battino, per "venire incontro alle aspettative del mondo giovanile, di chi vuole vivere l'intrattenimento nelle ore serali, con solarità, ottimismo". Tombolini si occuperà anche di Federalismo demaniale per favorire "accordi tra enti per la proprietà o uso di beni culturali o demaniali che il Comune dovrà valorizzare".

Il primo nodo da sciogliere, ha detto Silvetti, è la scadenza del 30 giugno per il gestore unico dei rifiuti, in relazione alla quale incontrerà altri sindaci anche oggi pomeriggio: l'intenzione, ha riferito, è quella di una "proroga robusta" e di proseguire nell'affidamento in "house del servizio", ma "solo con l'unanimità in ambito territoriale", per "mantenere il controllo del servizio". (ANSA).