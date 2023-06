Gestore unico rifiuti, Ancona e Jesi per gestione in house

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - I sindaci dei Comuni di Ancona, Daniele Silvetti, e di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, si sono incontrati questa mattina. In vista del termine ultimo (30 giugno) per la delibera di affidamento del gestore unico dei rifiuti, i due sindaci hanno avuto modo anche di affrontare questo argomento che richiede una risposta urgente.

Nell'incontro interlocutorio, entrambi gli amministratori hanno condiviso il comune obiettivo di perseguire ogni ipotesi utile alla gestione in house del servizio rifiuti. Questa interlocuzione ha avuto anche un coinvolgimento del presidente dell'Ata (Assemblea territorio d'Ambito). (ANSA).