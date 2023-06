Due canoisti in difficoltà durante escursione a Sirolo

Due canoisti in difficoltà a Sirolo (Ancona) soccorsi dalla Guardia Costiera. E' successo stamattina poco prima delle 11. Il personale della motovedetta Sar Cp 310 ha prestato soccorso a due canoisti che sono andati in difficoltà a causa del moto ondoso crescente nel tratto di mare per Portonovo.

Dopo l'allarme pervenuto alla sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, tramite il numero blu 1530, era stato subito disposto l'invio in zona della motovedetta.

Arrivati in zona, i militari hanno constatato che le due persone, non riuscendo più a navigare in sicurezza con la propria tavola tipo sup, si erano rifugiati sulla spiaggia dei Forni, isolata e non raggiungibile via terra. La guardia costiera ha aiutato i due a salire a bordo dell'unità Sar e li ha condotti incolumi e in sicurezza al porto di Ancona. (ANSA).