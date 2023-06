Ad Ancona +0,3% prezzi a maggio, tasso annuo scende a +6,6%

Nel mese di maggio ad Ancona i prezzi sono aumentati del +0,3% mentre il tasso tendenziale annuo è sceso dal 7,2% del mese precedente all'attuale 6,6%. Ad Aprile la variazione mensile era risultata negativa (-0,1%). Lo fa sapere l'ufficio statistica del Comune.

Nello scorso mese di maggio la voce più calda è risultata quella dei prodotti alimentari (+1,5% mensile; +13% tasso tendenziale annuo) seguita dalle voci trasporti (+1% mensile; 2% annuo), alcolici e tabacchi (+0,8% mensile; 4,9% annuo), abbigliamento e calzature (0,7% mensile; 1,9% annuo), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,6% mensile; +3,5% annuo), mobili articoli e servizi per la casa (0,4% mensile; 5,8% annuo), altri beni e servizi (+0,3%; 6,6% annuo); più basso l'aumento mensile delle spese per abitazioni, acqua, energia e combustibili (+0,2%) a fronte di una crescita annua consistente (+15,5%).

Invariati a maggio i prezzi di servizi sanitari (+0,3% annuo), e istruzione (1,2% annuo). In diminuzione lo scorso mese i prezzi di comunicazioni (-0,7% mensile; +0,5% annuo) e ricreazione, spettacolo e cultura (-0,1% mensile; 3,1% annuo). (ANSA).