25/a Rassegna Tau-Teatri Antichi Uniti, 41 eventi in 18 siti

La rassegna Tau-Teatri Antichi Uniti, che da 25 anni riporta grazie all'Amat il teatro classico nei siti storici e archeologici delle Marche per i quali era stato concepito, festeggia l'anniversario offrendo al pubblico 41 spettacoli (39 i titoli) dal 21 giugno al 18 agosto prossimi.

Ben 18 i luoghi che ospitano la kermesse, tra parchi, chiostri, chiese, anfiteatri romani, aree archeologiche, rocche, giardin, per un totale di 17 comuni coinvolti, che in questi anni grazie alla rassegna, ha spiegato oggi il direttore dell'Amat Gilberto Santini illustrando l'iniziativa, sono riusciti a far conoscere le loro attrattive artistiche dentro e fuori regione.

Sono Ascoli Piceno, Castellone di Suasa, Corridonia, - ha proseguito il direttore dell'Amat - che entra per la prima volta in rete con l'Abazia di San Claudio al Chienti, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Osimo-Casenuove, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo e Urbisaglia. Come da tradizione, la manifestazione abbina compagnie e attori di rilevanza nazionale a talenti locali che fin dal suo inizio 25 anni fa si è proposta di lanciare, ma che in questa edizione sono particolarmente numerosi, raggiungendo i 29 appuntamenti ed intrecciandosi coi festival e le rassegne dei singoli comuni.

Tra le proposte in campo quella di Alessandro Preziosi con Le idi di marzo, che al Teatro Romano di Falerone (13/7) ripropone la tragica vicenda di Shakespeare nel Giulio Cesare analizzata però dal punto di vista dei quattro protagonisti, e L'apologia di Socrate dal Dialogo sulla Giustizia di Platone, con Enrico Lo Verso e Alessandra Pizzi all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia (16/7) in un percorso narrativo che contrappone la capacità di autoanalisi all'omologazione del pensiero. Torna anche l'archetipo del viaggio con Una piccola Odissea di Andrea Pennacchi e L'ultima Odissea-I patti di Pace, con Davide Riondino e Dario Vergassola per la regia di Sergio Maifredi, assieme al mito tragico di Cassandra, portato in scena da Elisabetta Pozzi e Massimo Fini, e di Ecuba di Euripide, interpretato da Paola Quattrini. Spazio anche al filone comico di Plauto, presente tra gli altri col ‘Menecmi’, recitato da Francesco Montanari ed Enrico Zaccheo. Capolavori universali reinterpretati con lo spirito dell’oggi che non cessano di parlare alle generazioni di artisti che operano nelle Marche. Tra questi presenti in rassegna: Cesare Catà, Paola Giorgi, Alessandro Pertosa, Stefano Artissunch, Carla Gravina e Luca Violini, che nel suo spettacolo 'Le guerre di Ulisse' a Urbisaglia, sarà accompagnato dalla Banda Giovanile Jonh Lennon composta da 90 elementi. “Una rassegna importante - ha commentato Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche di cui l’Amat è il braccio operativo - che in 25 anni ha contribuito a valorizzare luoghi e talenti locali promuovendo il turismo e la cultura”. Presente all’iniziativa anche il presidente di Amat Piero Celani.

Il programma completo della Rassegna Tau sul sito www.amatmarche.net(ANSA).