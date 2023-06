Arrivo della Geo Barents ad Ancona anticipato alle 13.30

Arriverà alla banchina 22 del porto di Ancona alle 13.30, invece che alle 16 come inizialmente previsto, la nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 38 migranti, provenienti da Marocco e Bangladesh, tutti uomini; tra loro finora si è a conoscenza di un solo minore non accompagnato. Secondo quanto si è potuto apprendere, nessun migrante sarebbe ferito. Lo comunica la Prefettura di Ancona in base agli aggiornamenti pervenuti dalla Geo Barents.

Confermato il sistema di accoglienza adottato anche in occasione degli altri sbarchi che risalgono a gennaio e a febbraio. "Le strutture di accoglienza delle Marche sono in grado di accogliere tutti i migranti in arrivo", aveva fatto sapere la Prefettura che si sta organizzando anche per il minorenne e coordina le operazioni di accoglienza che vedono in campo le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile, la capitaneria di porto, la Croce Rossa, l'Anpas, l'Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centrale, la Caritas, l'Usmaf, l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, il 118, l'Unhcr, l'Esercito, il Comando scuola della Marina Militare, il Comune di Ancona, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e il 118. (ANSA).