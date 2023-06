Sindaco di Barbara, 'fu uno tsunami, tutto in un quarto d'ora'

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - "Fu uno tsunami, tutto accadde in un quarto d'ora e non ci fu minimamente il tempo per la reazione: nel momento in cui ci siamo resi conto, tutto quello che poteva succedere, era già successo". L'alluvione che il 15 settembre scorso colpì zone della provincia di Ancona, in particolare del Senigalliese, e di Pesaro Urbino, ha lasciato ferite aperte nelle persone che hanno vissuto direttamente quelle giornate drammatiche, come il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini.

A margine della presentazione del libro fotografico dei vigili del fuoco delle Marche "Il furore delle acque" sull'attività dei soccorritori in quei giorni, Pasqualini ammette: "di quei giorni non ho neanche una foto. Non è che non voglio ricordare ma sono ricordi troppo dolorosi e mi riaprono delle ferite al cuore che non riesco a sopportare, di sentimento"; "però sfogliando le prime pagine, mi sono fermato subito sulla pagina dove si vede quando il vigile del fuoco chiama 'Simone, Simone' e lui risponde 'ehh', era attaccato sull'albero dove è stato salvato". Il riferimento è a Simone Bartolucci, 24 anni, che venne salvato ma perse la sorella Noemi, 17 anni, e la madre Brunella Chiù, 56 anni, ancora dispersa. "Ricordo la concitazione di quella notte e delle sere successive, i breafing ogni sera con i vigili del fuoco fino a mezzanotte l'una per capire quali fossero le zone migliori dove fare le ricerche dei dispersi: mancava Mattia, mancava Noemi, manca ancora purtroppo la signora Brunella".

Quindi il libro, continua, "è un ricordo dell'impegno che tutti i vigili del fuoco, e gli altri corpi, hanno messo in quei giorni. Posso solo ringraziarli di cuore, è stato un impegno massimo profuso senza orario e senza limiti di forze. Il libro è una testimonianza che terrò nel cuore ma veramente sopra la scrivania, deve essere un monito". I vigili del fuoco hanno ripreso a prosciugare laghetti a Trecastelli alla ricerca di Brunella: "vediamo se il Signore vuole che la troviamo lì, poi vedremo...". "Riguardando le immagini di quello che è accaduto in Romagna: - conclude il sindaco -, lì c'è stata l'alluvione classica in cui il fiume esonda, fa danni incalcolabili, da noi tutto è successo in un quarto d'ora". (ANSA).