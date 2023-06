Assessore Antonini inaugura Padiglione Italia a Viva Tech Parigi

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Una delle rassegne più importanti e rinomate del circuito mondiale, insieme a quella di Las Vegas, nel campo della tecnologia e della innovazione: "Viva Tech" in corso fino al 17 giugno, dove sono 53 le start up italiane presenti, ben 9 quelle marchigiane, con i loro prodotti e le loro proposte all'avanguardia (dispositivi medici, sensori ottici, sicurezza informatica, energia, abbigliamento). Una manifestazione che vede la presenza di ben 2.500 espositori provenienti da oltre 140 Paesi.

Al taglio del nastro e all'avvio dei lavori all'interno del "Padiglione Italia", dove è stato riservato anche un corner speciale alla Regione Marche, è intervenuto l'assessore alle Attività produttive, al Commercio e alla Digitalizzazione, Andrea Maria Antonini, accompagnato dalla dirigente regionale all'innovazione Stefania Bussolettii, che, insieme a due personalità d'eccezione, come l'ambasciatrice italiana in Francia Emanuela D'Alessandro e il direttore dell'Ice (Agenzia per la promozione all'estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane) Luigi Ferrelli, ha fatto visita ai vari stand delle aziende marchigiane presenti.

Antonini ha rilevato che nelle Marche soano "ben 327 le start-up iscritte nella lista speciale del registro delle imprese, un numero che testimonia lo straordinario spirito innovatore e del fare impresa che caratterizza, da sempre, il nostro territorio. La Regione, anche con interventi normativi mirati, sta sostenendo l'irrinunciabile processo di generazione di nuove idee imprenditoriali e la loro traduzione concreta in progetti in collaborazione con Università, centri di formazione, sistema bancario, imprese. In tale direzione, ritengo che l'esistenza nel circuito regionale di start-up innovative sia fondamentale".

Antonini ha poi preso parte ad un convegno sul tema dell'Intelligenza artificiale, alla presenza del docente universitario Emanuele Frontoni, uno dei massimi esperti della materia, e di Joaquin Garcia-Alfaro, esperto di blockchain presso l'Institute Mines-Telecom France. (ANSA).