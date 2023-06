Alluvione Marche: Cantiano, campionati italiani boccia su strada

(ANSA) - CANTIANO, 14 GIU - L'Associazione Boccia alla Lunga Italiana Sportiva, ha deciso di festeggiare il quarto di secolo dalla fondazione in un evento di sport e solidarietà svoltosi sotto l'egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali La boccia alla lunga, o boccia su strada, ha salutato la 25esima edizione dei Campionati italiani a singolo ospitata a Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino, centro colpito da una devastante alluvione lo scorso settembre. All'evento hanno partecipato più di 120 atleti, provenienti principalmente dalle federazioni umbre e marchigiane, divisi come sempre nelle diverse categorie di appartenenza: Non Teste di Serie (Nts), Teste di Serie (Tds), Donne, Over, Under 14 e Under 18.

Le categorie Over e Tds hanno disputato un'eliminatoria che ha portato a selezionare 9 finalisti mentre per la categoria Nts le eliminatorie, visto l'elevato numero di iscritti, sono state due. Anche in questo caso, però, si è giunti alla selezione di 9 finalisti. (ANSA).