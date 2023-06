Sostanza nociva in prodotti per la cura del corpo, sequestri

Profumi, bagnoschiuma, creme corpo, dopobarba e lacche per capelli esposti e messi in vendita a Falconara Marittima in tre esercizi commerciali gestiti da due cittadini di nazionalità cinese contenevano la sostanza nociva Lilial, anche nota come "Butylphenyl methylpropional", vietata dal Regolamento Ue da marzo 2022. Per questo motivo i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Falconara Marittima hanno sequestrato oltre 200 prodotti, oltre a segnalare i due imprenditori alla Procura di Ancona.

Il Lilial, secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità e, pertanto, ne è stata preclusa la commercializzazione in ogni modo. Invece i prodotti contenente questa sostanza sono stati rinvenuti dai finanzieri sugli scaffali degli esercizi commerciali pronti per essere acquistati dal consumatore finale ignaro della grave pericolosità dei prodotti in vendita. Sono scattati dunque il sequestro dei prodotti e le due segnalazioni alla Procura. (ANSA).