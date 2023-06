Rfi lancia gara da 394 milioni per raddoppio Orte-Falconara

(ANSA) - ANCONA, 13 GIU - Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio della tratta Genga-Serra San Quirico Ancona), parte della linea Orte-Falconara. La gara ha un valore di oltre 394 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr, si apprende da fonti del Gruppo Fs.

I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea di circa 9 chilometri in affiancamento a quella esistente, di cui oltre la metà in galleria. Il progetto prevede la realizzazione di 6 gallerie naturali, per circa 5 chilometri, e 4 viadotti. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova stazione a Genga che rappresenterà la porta d'ingresso al Parco delle Grotte di Frasassi. Per il completamento dell'opera è stato nominato come commissario straordinario di governo Vincenzo Macello, vice direttore generale di Rfi.

Gli interventi si inseriscono nel più ampio piano di Rfi, informa una nota,per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, migliorando il collegamento passeggeri tra le regioni tirreniche e adriatiche e realizzando un itinerario merci alternativo per i collegamenti nord-sud. Una volta ultimati, i lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità, l'incremento del numero dei treni che possono circolare sulla tratta e un maggiore accessibilità al servizio ferroviario. (ANSA).