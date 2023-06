Gomitate e spintoni agli agenti, in arresto 26enne

Colpisce con gomitate un poliziotto, ne spinge un altro contro il muro di cinta di un'abitazione, il tutto per evitare un controllo. In manette un 26enne nigeriano, regolare e incensurato, ma segnalato quale persona vicina all'ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 26enne, prima di essere fermato in via Delle Grazie ad Ancona, avendo notato la presenza del poliziotto delle Volanti, ha tentato di fuggire, ma dopo qualche metro è stato bloccato. Non prima, però, di riuscire ad assestare gomitate all'agente. E, dopo essersi divincolato, a spingere con forza un altro operatore contro il muro di cinta di una abitazione, provocandogli delle escoriazioni sull'avambraccio e sulla mano destra. Infine, mentre stava per essere ammanettato, ha afferrato il pollice della mano sinistra dell'agente , provocando un movimento innaturale. Il 26enne è stato arrestato e portato in Questura e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. I poliziotti si sono recati al Pronto Soccorso, da dove sono stati poi dimessi con prognosi, rispettivamente, di 7 e 15 giorni. (ANSA).