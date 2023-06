Fondazione Rossetti-Fedecostante dona auto al Servizio di Strada

(ANSA) - ANCONA, 13 GIU - La Fondazione per la lotta alla droga e ai tumori "Dario Rossetti e Licia Fedecostante" ha donato un nuovo veicolo urbano, un Fiat Cubo, all'associazione Servizio di Strada Odv di Ancona. Un mezzo fondamentale all'Associazione per portare avanti la propria attività di aiuto e sostegno ai poveri che gravitano in città e alle persone con dipendenze che frequentano la strada.

Tre volte la settimana, il Servizio di Strada, attivo dal 2007, consegna cibo, bevande, abiti, coperte e generi di prima necessità in due punti della città ai senza fissa dimora. La consegna del mezzo è avvenuta stasera in piazza Pertini.

Presenti i responsabili Fondazione Rossetti Fedecostante, gli operatori del Servizio di Strada e dell'associazione Avvocato di Strada. (ANSA).