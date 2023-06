Con l'auto finisce dentro una stazione fino al primo binario

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 GIU - Per colpa di un malore sfonda ben due porte vetrate nella stazione ferroviaria di Fabriano (Ancona) con la propria automobile, poi sfiora una viaggiatrice e termina la corsa del mezzo impazzito sul primo binario. Fortunatamente, la guidatrice, una 80enne, non è in pericolo di vita anche se, insieme alla viaggiatrice presente in stazione, è stata portata all'ospedale Engles Profili per degli accertamenti. "Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene", il commento del sindaco, Daniela Ghergo.

Nel frattempo, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere il pezzo dai binari. Qualche ritardo per la circolazione ferroviaria, ma non eccessivamente in quanto al primo binario sono pochi i treni che fermano a Fabriano. Le due donne ricoverate in ospedale non sembrano essere in pericolo di vita. (ANSA).