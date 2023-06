A Vallefoglia un nuovo ecografo per ambulatorio cardiologico

Un nuovo ecografo per la casa della salute di Vallefoglia (Pesaro Urbino). Lo strumento, fondamentale per effettuare indagini di approfondimento, è operativo dalla scorsa settimana. "Una nuova tecnologia al servizio dei cardiologici - spiega Elisabetta Esposto, direttrice del distretto sanitario di Pesaro - che ci consente di effettuare prestazioni multi-specialistiche come ecocardiogramma ed ecocolordoppler vasi del collo. Oltre a potenziare l'ambulatorio cardiologico, si tratta di una apparecchiatura polifunzionale che potrà essere utilizzata anche da altri specialisti per aumentare l'offerta delle prestazioni diagnostiche".

Con una potenza di 300 VA (voltampere) la nuova tecnologia, del valore di circa 40mila euro, amplia le prestazioni presenti negli ambulatori di Vallefoglia, "ambulatori - prosegue la direttrice generale dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) Pesaro Urbino Nadia Storti - che servono un importante bacino di utenza. La Casa della Salute è il luogo dove i cittadini trovano servizi socio-sanitari di base, organizzati in maniera concentrata e integrata. Proprio su queste strutture decentrate è necessario lavorare e implementare le attività, con lo scopo di diffondere i servizi in modo capillare e dare risposte ai nostri cittadini nel rispetto della prossimità della cura".

"Proseguiamo nel nostro programma di potenziamento del territorio - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini -; attraverso i fondi del Pnrr arriveremo a replicare esperienze come questa in molte altre zone. La struttura ha un bacino di utenza di circa 40 mila abitanti, ed è il secondo polo industriale della Provincia di Pesaro e Urbino.

Un potenziamento ritenuto necessario visto l'incremento della popolazione residente e la necessità di offrire più servizi.

Ringrazio personale sanitario e Ast di Pesaro Urbino per il loro impegno". (ANSA).